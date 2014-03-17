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我就想为藏族群众踏踏实实做点事 我就想为藏族群众踏踏实实做点事

在西藏绒辖灾区，定日县委副书记、县长王珅爬山越岭，走村入户，把党和政府的声音传达给每位受灾群众，把抗震救灾的各项举措落到实处。[详细]

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《僧侣与哲学家》 《僧侣与哲学家》

作者生物学博士马修·理查德是法国著名哲学家让-弗朗索瓦·何维勒的儿子，诺贝尔生物医学奖得主法兰索瓦·雅各布的学生。然而，学有所成的他却执意远赴喜玛拉雅山麓出家为僧，跟随藏传佛教上师探求古老的东方智慧。[全文]

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中国西藏杂志2014年第五期
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一路向西，去西藏“取经” 一路向西，去西藏“取经”

我从没想过，这辈子会踏足被誉为“天堂”的地方--西藏，一个伸手便触及朵朵云层的圣地。我们舍弃了穿越云端的速度，选择长途自驾、翻山越岭，实实在在地走过4000公里路。这条路，走得颠簸，也走得惆怅；我们时常自嘲，这是体验，也是体悟。[详细]

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