在西藏绒辖灾区，定日县委副书记、县长王珅爬山越岭，走村入户，把党和政府的声音传达给每位受灾群众，把抗震救灾的各项举措落到实处。[详细]
56年前，一场声势浩大的民主改革运动如春风拂过万里高原，维系上千年的封建农奴制度土崩瓦解，百万农奴翻身得解放，第一次拥有了属于自己的土地和牛羊，千千万万的西藏人从此改变了命运……[详细]
作者生物学博士马修·理查德是法国著名哲学家让-弗朗索瓦·何维勒的儿子，诺贝尔生物医学奖得主法兰索瓦·雅各布的学生。然而，学有所成的他却执意远赴喜玛拉雅山麓出家为僧，跟随藏传佛教上师探求古老的东方智慧。[全文]
通过对西藏阿里、日喀则、那曲、山南、林芝、昌都等地区和拉萨市佛教寺院仪式音乐的普遍考察，以及对桑耶寺、萨迦寺、楚布寺、直贡寺、顶波钦寺、哲蚌寺、色拉寺、昌都向巴林寺、那曲霞布登寺等宁玛、萨迦、噶举、格鲁四大教派及主要支派的主寺或代表性寺院的较为详尽个案的调...[全文]
我从没想过，这辈子会踏足被誉为“天堂”的地方--西藏，一个伸手便触及朵朵云层的圣地。我们舍弃了穿越云端的速度，选择长途自驾、翻山越岭，实实在在地走过4000公里路。这条路，走得颠簸，也走得惆怅；我们时常自嘲，这是体验，也是体悟。[详细]